Конор Макгргегор возвращается: бой против россиянина Нурмагомедова подтвержден официально

Ирландский боец не дрался в UFC с 2016 года, а россиянин является действующим чемпионом

UFC объявила о проведении боя за титул чемпиона в легком весе между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Поединок пройдет 6 октября и станет главным событием турнира UFC 229, который состоится на домашней арене "Вегаса".

Таким образом, бой с Макгрегором станет первой защитой титула для Нурмагомедова.Напомним, в апреле Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту решением судей и впервые в своей карьере стал чемпионом UFC.

Макгрегор не выступал в ММА с ноября 2016 года. В своем предыдущем бою он нокаутировал американца Эдди Альвареса и стал чемпионом в легком весе, но UFC лишила его титула из-за простоя.

Напомним, что в августе прошлого года Конор Макгрегор вышел в ринг против непобедимого боксера Флойда Мейвезера и проиграл тому техническим нокаутом в десятом раунде.

Недавно Конор с друзьями напал на автобус с участниками турнира, пытаясь добраться до Хабиба Нурмагомедова, который до этого угрожал его товарищу и спарринг-партнеру Артему Лобову.

В результате суд приговорил его к 5 дням общественных работ и посещению курсов по управлению гневом. Изначально за такое поведение Макгрегору грозили тюремный срок до семи лет, а также депортация из США без права последующего возвращения. Адвокаты ирландца ранее добились того, что дело было переквалифицировано в "мелкое правонарушение".