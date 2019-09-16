Конор снова в деле: Макгрегор назвал день и место своего возвращения в "клетку"

Ирландец намекнул, что еще до конца этого года мы увидим его следующий поединок

Конор Макгрегор / Фото: AFP

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор заинтриговал болельщиков коротким сообщением в Twitter, где, как предполагается, обнародовал дату и место своего следующего боя в "клетке", но ничего к этому не добавил. "Дублин, 14 декабря", – написал Макгрегор на своей странице в соцсети.

Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в легкой весовой категории. Нурмагомедов тогда победил соперника в четвертом раунде, применив болевой прием. Позже Конор заявил о завершении карьеры.

Читайте также: "Хороший удушающий прием": Путин прокомментировал победу россиянина, за которого болеет Усик

Реклама

После победы Нурмагомедова над американцем Дастином Порье, Макгрегор призвал россиянина сразиться в Москве. Однако наиболее вероятным следующим соперником Хабиба считается американец Тони Фергюсон.

Макгрегор в ринге против своего сына / Фото: Instagram В тренде Влада Седан беременна от Александра Зинченко: появилось подтверждающее фото

Что касается Макгрегора, то его может ожидать бой с Джастином Гэтжи, который 14 сентября нокаутировал Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158.

Ранее мы сообщали о позорной выходе Макгрегора в баре, где он ударил старика за отказ выпить производимый Конором виски. "После удара Макгрегора голова болела неделю", – заявил пострадавший.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама