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Конор снова в деле: Макгрегор назвал день и место своего возвращения в "клетку"

16 сентября, 10:01

Ирландец намекнул, что еще до конца этого года мы увидим его следующий поединок

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: AFP

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор заинтриговал болельщиков коротким сообщением в Twitter, где, как предполагается, обнародовал дату и место своего следующего боя в "клетке", но ничего к этому не добавил. "Дублин, 14 декабря", – написал Макгрегор на своей странице в соцсети.

Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в легкой весовой категории. Нурмагомедов тогда победил соперника в четвертом раунде, применив болевой прием. Позже Конор заявил о завершении карьеры.

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После победы Нурмагомедова над американцем Дастином Порье, Макгрегор призвал россиянина сразиться в Москве. Однако наиболее вероятным следующим соперником Хабиба считается американец Тони Фергюсон.

Макгрегор в ринге против своего сына

Макгрегор в ринге против своего сына / Фото: Instagram

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Что касается Макгрегора, то его может ожидать бой с Джастином Гэтжи, который 14 сентября нокаутировал Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158.

Ранее мы сообщали о позорной выходе Макгрегора в баре, где он ударил старика за отказ выпить производимый Конором виски. "После удара Макгрегора голова болела неделю", – заявил пострадавший.

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UFC Конор Макгрегор

Источник: Championat.ru

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