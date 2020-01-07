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Король супертяжелого дивизиона гуляет по пляжам Барбадоса с таинственной незнакомкой

7 января, 10:29

Джошуа нежно обнимал девушку, когда они прогуливались по берегу моря

Энтони Джошуа в отпуске

Энтони Джошуа в отпуске / Фото: Instagram

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа после реванша с мексиканцем Энди Руисом отправился отдыхать и перезаряжать батареи на Барбадос. На этом райском острове британца увидели в компании загадочной незнакомки. Ранее мы писали, какую мировую звезду встретил Андрей Шевченко на пляже Барбадоса.

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Джошуа нежно обнимал девушку, когда они прогуливались по песчаным пляжам Барбодоса – парочка что-то неспешно обсуждала и смеялась. Сейчас король супертяжелого дивизиона весело проводит время с семьей на Карибах, и некоторые британские СМИ предполагают, что девушка может быть кем-то из его родственников.

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А затем внимание боксера привлекла крошечная обезьянка, с которой он игрался долгое время, демонстрируя свою прекрасную физическую форму в синих плавательных шортах.

Ранее мы сообщали, что Джошуа готов отказаться от пояса, на который претендует Усик, с возможностью вернуть его. По данным RingPolska, чемпион готов провести следующую защиту против Пулева и отказаться от титула по версии WBO, на который претендует украинец, на одном условии – в случае победы над боксером из Болгарии его сделают обязательным претендентом на пояс WBO. Якобы у Джошуа хотят вернуть титул WBO не позже, чем через год.

Смотрите обзор боя-реванша Джошуа – Руис

Видео: Reuters

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отдых Барбадос отпуск боксер супертяжелый вес Энтони Джошуа

Источник: Mirror

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