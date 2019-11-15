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Королева насилия против лесбиянки с трудным детством: анонс боя UFC в Бразилии

15 ноября, 15:57

25-летняя Ариана Липски и 31-летняя Присцила Качоэйра будут разогревать публику перед главным кардом вечера боев в Бразилии

Ариана Липски

Ариана Липски / Фото: Instagram

16 ноября состоится турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 164. В Сан-Паоло пройдет пять боев основного карда и еще семь – "разогревочных". В главном карде выяснять отношения в клетке будут только мужчины, а в предварительном зрители увидят два женских боя. В одном из них встретятся хрупкие на первый взгляд (весовая категория – до 56.7 кг) бразильянки Ариана Липски и Присцила Качоэйра.

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Ариана Липски: Королева насилия

Прозвище 25-летней Арианы Липски – "Королева насилия". Девушка провела уже 16 боев в ММА: 11 побед (8 досрочных) и 5 поражений (одно досрочное).

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Правда, в этом году Липски в двух поединках проиграла (оба раза – по очкам), но до этого у нее было девять успешных боев кряду.

Ариана Липски – взвешивание Видео: Instagram

Присцила Качоэйра: тяжелое детство

У 31-летней Качоэйры было непростое детство. Она играла в волейбол за "Флуминенсе", но была изгнана из команды. Отец Присцилы отказывался признать, что она его дочь, а сводный брат сексуально приставал к ней. Позже Качоэйру разочаровал ее парень, изменивший ей с другой девушкой. В 20 с лишним лет Присцила пристрастилась к кокаину и провела много лет своей жизни в качестве наркомана, прежде чем ее матери наконец-то удалось помочь ей избавиться от зависимости и заняться смешанными единоборствами.

У Качоэйры есть сын, родившийся в 2013 году. У нее были отношения с другой женщиной до 2018 года, когда они расстались, потому что та тратила все ее деньги. Сейчас у Присцилы отношения с девушкой Марсель Фрейтас. Смотрите совместные фото:

Послужной список Качоэйры: 8 побед и 3 поражения.

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Источник: Сегодня|Спорт

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