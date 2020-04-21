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"Коронавирус – это "замут" верхушек": известный российский боксер рассказал, что думает о пандемии

21 апреля, 12:12

Елена Павлова

У боксера есть двое личных знакомых, которые умерли от вируса

Российский боксер, бывший чемпион мира Сергей Ковалев в своем Instagram-аккаунте высказал свое мнение о пандемии коронавируса, которая охватила весь мир. Он, вроде как, признает наличие COVID-19 и даже его смертоносные последствия, но имеет собственную теорию его появления. Ранее мы сообщали, что обвиняемый в избиении женщины российский боец попался пьяным за рулем.

"Понятно, что это "замут" верхушек, но вирус и правда есть, искусственно созданный, но есть, так как несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло. Поэтому невольно тоже начинаешь понимать, что это не просто информационная атака", – сказал Ковалев в своем видео.

INSTAGRAM

Также мы писали, что американка рассказала жуткие детали об избиении российским боксером. Фронтц заявила, что Ковалев ударил после того, как она отказала ему в сексе.

Интересно, что российский "Крушитель" мог договориться с "избитой" мирно, но зажал 650 000 долларов. Фронтц уверена, что Ковалеву не составило бы труда собрать указанную сумму, особенно с учетом гонорара в размере 10 млн долларов за последний бой против Сауля Альвареса.

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боксер коронавирус Сергей Ковалев

Источник: isport.ua

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