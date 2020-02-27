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"Костюм не имеет к этому никакого отношения": Рой Джонс оценил бой Уайлдера и Фьюри

27 февраля, 16:30

Легендарный боксер не верит, что костюм мог помешать американцу

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс высказал свое мнение о поражении американца Деонтея Уайлдера в реванше с британцем Тайсоном Фьюри. Ранее Уайлдер назвал очень странную причину, по которой проиграл Фьюри.

"Не костюм ослабил его ноги, а 120-килограммовый Фьюри. Тайсон наваливался на него каждый раз, когда появлялась возможность. Костюм не имеет к этому никакого отношения. А если ваши ноги настолько слабы, то вам не следует заниматься боксом. Перед своими боями я иногда играл в баскетбол. А перед выходом на ринг, разогреваясь, я проводил бой с тенью в специальном костюме, который весил больше 10 кг, и у меня не возникало проблем с этим", – сказал Джонс.

Как мы сообщали накануне, Уайлдер думает уволить тренера,выбросившего полотенце в седьмом раунде реванша с Фьюри. "У меня оставалось еще пять раундов. Я все еще был в бою", – негодует поверженный Деонтей.

Также мы рассказывали, что Трамп позвал в Белый дом "Цыганского короля", уничтожившего в ринге американца. Поверженного Тайсоном Фьюри Деонтея Уайлдера президент США тоже считает великим бойцом и также приглашает к себе в гости.

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бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: boxingnews24.com

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