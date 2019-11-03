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Ковалев бил много, но мимо цели, Альварес просчитывал свои выпады: статистика боя

3 ноября, 10:42

Россиянин нанес более чем в два раза больше ударов, но с очень низким процентом

Сауль Альварес - Сергей Ковалев

Сауль Альварес - Сергей Ковалев / Фото: Reuters

Сегодня утром в США 29-летний мексиканец Сауль Альварес отобрал у 36-летнего россиянина Сергей Ковалева пояс чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Мы провели онлайн чемпионского боя Альварес – Ковалев. Канело нокаутировал российского Крушителя в 11 раунде, нанеся в нем 19 силовых ударов. Победа в ринге MGM Grand в Лас-Вегасе позволила Альваресу стать чемпионом мира уже в четырех весах.

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Статистика поединка красноречиво говорит, что Ковалев в этом бою бил много, но бестолково. Россиянин выбросил 745 ударов, но донес до цели только 115, а его эффективность составила всего 15,4%. А вот Канело бил реже, но значительно прицельнее – из 345 нанесенных ударов, Крушитель ощутил 133. В процентном соотношении точность Альвареса – 38,6%. По силовым ударам, которые дошли до цели, – 104 против 52 в пользу Сауля. У Сергея преимущество в джебах – 63 против 29. Мы также ознакомили вас с неожиданными судейскими записками боя Альварес – Ковалев.

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