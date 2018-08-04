Ковалев и Альварес прошли взвешивание перед чемпионским боем

4 августа в Атлантик-Сити, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого сойдутся чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе 35-летний россиянин Сергей Ковалев (32-2-1, 28КО) и 34-летний колумбиец Элейдер Альварес (23-0, 11 КО).

В со-главном бою вечера чемпион WBA в полутяжелом весе 27-летний россиянин Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО) встретится с 31-летним малавийцем Айзеком Чилембой (25-5-2, 10 КО).

На сегодняшнем взвешивании боксеры успешно уложились в лимит 175 фунтов (79,4 кг). Ковалев – 174 фунта (78,9 кг), Альварес – 174,4 фунта (79,1 кг), Бивол – 174,6 фунта (79,2 кг), Чилемба – 175 фунтов (79,4 кг).

Напомним, что после двух поражений от Андре Уорда, Ковалев в своем предыдущем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.

В предыдущем бою Сергей Ковалев избил Михалкина в США и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Перед этим боксер фотографировался в футболке с тризубцем, а затем Ковалев надел футболку с надписью "Воля або смерть".