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Ковалев уничтожил Ярда и защитил звание чемпиона мира по версии WBO

24 августа, 22:57

Российский боксер нанес первое поражение в карьере Энтони Ярду

Сергей Ковалев сохранил пояс

Сергей Ковалев сохранил пояс / Фото: Instagram

Российский боксер Сергей Ковалев провел успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBO. В поединке, прошедшем в Челябинске, 36-летний россиянин одержал победу над 28-летним британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в 11-м раунде.

Самым тяжелым моментом боя для Ковалева стала концовка восьмого раунда: Ярд нанес несколько ощутимых ударов подряд. Россиянин сумел выстоять, после чего, восстановившись, вновь завладел инициативой. 

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Эта победа стала для Ковалева 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, один из его боев завершился ничейным исходом. Ярд впервые уступил в своем 19-м бою на профессиональной арене. 

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Напомним, одессит Арнольд Хегай продолжает сметать своих соперников, одержав уже 16-ю победу на профи-ринге. На этот раз Хегай эффектно победил российского боксера Владимира Тихонова. Отметим, что Арнольд Хегай провел более 30 поединков по правилам тайского бокса и является чемпионом мира, чемпионом Европы и многократным чемпионом Украины в этом виде.

Ранее мы рассказывали, чего добились украинские спортсмены в 28-м году независимости Украины и что ждать в следующем.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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бокс боксер Сергей Ковалев

Источник: Championat.ru

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