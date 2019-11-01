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Ковалев заработает за бой против Альвареса в 12 раз меньше, чем его соперник

1 ноября, 14:50

Суммы гонораров боксеров могут увеличиться за счет продажи телевизионных прав

Сергей Ковалев сохранил пояс

Сергей Ковалев сохранил пояс / Фото: Instagram

Атлетическая комиссия штата Невады сообщила гарантированные гонорары участников боя за титул чемпиона мира по версии WBO полутяжелом весе между его действующим обладателем россиянином Сергеем Ковалевым и чемпионом мира по версии WBA в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом. Их встреча пройдет 2 ноября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

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Так, Ковалев заработает 3 млн долларов, его соперник – почти в 12 раз больше: 35 млн долларов. Отметим, что это гарантированные гонорары боксеров. В них не входит спонсорская поддержка, а также отчисления от продажи телевизионных прав.

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В своем последнем поединке Ковалев в августе нокаутом в 11-м раунде одержал победу над британцем Энтони Ярдом и защитил чемпионский титул WBO. Канело в своем последнем бою победил Дэниела Джейкобса в мае.

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Отметим, что год назад Сауль "Канело" Альварес подписал контракт с онлайн-стримингом DAZN сроком на 5 лет, за которые мексиканец должен провести 10 поединков. При этом финансовая награда Альваресу составляет 365 миллионов долларов – это самая большая гарантированная выплата в истории спорта.

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гонорар бокс Сауль Альварес Сергей Ковалев

Источник: Сегодня|Спорт

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