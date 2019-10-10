Ковалеву грозит тюремный срок на четыре года за избиение девушки

Сергей Ковалев / Фото: AFP

Российский боксер Сергей Ковалев, действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO, 25 ноября должен будет предстать перед судом. Ранее мы писали, что Сергей Ковалев встретился с Усиком в тренировочном лагере.

Ковалева обвиняют в нанесении телесных повреждений женщине, которая подала иск на сумму восемь миллионов долларов. Инцидент произошел в июне 2018 года. Дело российского спортсмена будет рассмотрено в Верховном суде Калифорнии. Максимальный срок наказания за проступок боксера – четыре года тюремного заключения. Решение о его виновности либо невиновности вынесут присяжные.

Отметим, что второго ноября Ковалева ожидает поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. Для Сергея это будет вторая защита титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

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Ранее мы называли причину срыва поединка за титул IBF в среднем весе между Саулем Альваресом и украинцем Сергеем Деревянченко. Украинец планировал заработать 7 миллионов долларов, но ему предлагали только 5,5 млн долларов.

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

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