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"Красавчику" разукрасили лицо: одноклубник Ломаченко поиздевался над соперником в Лас-Вегасе

1 июля, 11:50

Олег Люлька Олег Люлька

Лучшие моменты боя, в котором уроженец Мексики Алекс Сауседо не дал никаких шансов американцу Сонни Фредриксону

В Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой в рамках договорного веса (до 64 кг) между уроженцем Мексики Алексом Сауседо и американцем Сонни Фредриксоном. Сауседо, являющийся одноклубником Василия Ломаченко по компании TOP Rank, уверенно одолел своего американского визави по прозвищу "Красавчик". Правда, до нокаута дело не дошло – Алекс выиграл по очкам.

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С самого начала поединка Сауседо задал ход и темп боя, где полностью доминировал над Фредриксоном. Уже в первых двух раундах бой мог закончиться досрочно, но Фредриксону удалось выстоять и дождаться момента, когда поединок принял средний темп. Андердог перехватил инициативу в середине боя, но это длилось недолго. Сауседо продолжал забирать практически каждый раунд, но в итоге бой продлился всю дистанцию и судьи выставили следующий счет: 99-91, 98-92 и 100-90 в пользу Сауседо.

Бокс, Фредриксон vs Сауседо. Фото – Top Rank
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Бокс, Фредриксон vs Сауседо. Фото – Top Rank

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Ранее "Спортивная Библия" определила, кто из братьев Кличко круче. Авторитетный портал назвал Виталия элитным супертяжем, а Владимира – переоцененным.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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бокс видео боя Алекс Сауседо

Источник: mmaboxing.ru

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