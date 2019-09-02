"Красавец, молодец": Поветкин встал на сторону Усика в российском вопросе

Боксер считает, что все переведут в политику

Александр Поветкин / Фото: Twitter

Российский боец Александр Поветкин, которые выступает в супертяжелом дивизионе, высказался относительно заявления экс-абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Ранее украинский боксер заявил, что не хочет драться на ринге с россиянами из-за политики.

"Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал. Александр – хороший, сильный боксер. У нас получился бы интересный бой. Я как-то не задумывался насчет поединка с ним. По крайней мере, у нас никогда не было разговора, чтобы провести его", – прокомментировал Поветкин

Напомним, Александр Усик назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе с победителем реванша Энди Руис – Энтони Джошуа. Матч-реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Что интересно, гонорар британца составит 30 миллионов долларов, тогда как действующий чемпион WBO, IBF и IBO Руис заработает лишь девять миллионов.

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Также сообщалось, что Усик назвал представителем ЛГБТ подписчика, подсунувшего ему флаг России. Украинский чемпион не оставил без реакции вопрос: "С днем какого флага, Саня? RU?"

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