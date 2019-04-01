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Красотка с соской из Техаса учит Кличко пилотировать вертолет

Сегодня, 22:28

С мыслями о двух миллиардах гривен украинский боксер направился в летную школу США

Кличко учится летать
Кличко учится летать. Фото: Instagram
Красотка с соской из Техаса учит Кличко пилотировать вертолет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/264/f24/5ca264f24bd15.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/264/f24/5ca264f24bd15.png Бокс С мыслями о двух миллиардах гривен украинский боксер направился в летную школу США

Находясь в раздумьях о том, стоит ли ради двух миллиардов гривен возобновлять боксерскую карьеру, Владимир Кличко покинул тренировочный зал в Конча-Заспе и отправился в США. И там начал другую карьеру – летную!

В сети появились фотографии 43-летнего украинца в городе Форт-Ворт, штат Техас, где он посетил местную летную школу. Как сообщили в ней, Владимир Кличко проходит курсы для получения лицензии пилота вертолета.

Интересно, что одним из инструкторов Кличко является симпатичная девушка, выложившая в Instagram две фотографии с Владимиром. На одном из фото у нее изумленно открыт рот, а на втором – рот уже закрыт рисунком соски.

Это не первые воздушные приключения легендарного украинского боксера. Три года назад его на тот момент возлюбленная Хейден Панеттьери прыгнула с парашютом, а сам Владимир поддерживал бывшую невесту из салона самолета.

Как сообщалось ранее, Владимир Кличко вернется в ринг не ради "мешков": "У него будут бои с Джошуа и Фьюри". "У Владимира есть удар, есть силы, у него все есть", – сказал о его возможном возвращении Кличко-младшего знаменитый боксер Виктор Постол.

Также сообщалось, что в честь Кличко назвали белку: Владимир сказал все, что думает по этому поводу.

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Тег бокс, Владимир Кличко

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Сегодня|Спорт

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