Красотка с соской из Техаса учит Кличко пилотировать вертолет
С мыслями о двух миллиардах гривен украинский боксер направился в летную школу США
Находясь в раздумьях о том, стоит ли ради двух миллиардов гривен возобновлять боксерскую карьеру, Владимир Кличко покинул тренировочный зал в Конча-Заспе и отправился в США. И там начал другую карьеру – летную!
В сети появились фотографии 43-летнего украинца в городе Форт-Ворт, штат Техас, где он посетил местную летную школу. Как сообщили в ней, Владимир Кличко проходит курсы для получения лицензии пилота вертолета.
Интересно, что одним из инструкторов Кличко является симпатичная девушка, выложившая в Instagram две фотографии с Владимиром. На одном из фото у нее изумленно открыт рот, а на втором – рот уже закрыт рисунком соски.
Это не первые воздушные приключения легендарного украинского боксера. Три года назад его на тот момент возлюбленная Хейден Панеттьери прыгнула с парашютом, а сам Владимир поддерживал бывшую невесту из салона самолета.
Как сообщалось ранее, Владимир Кличко вернется в ринг не ради "мешков": "У него будут бои с Джошуа и Фьюри". "У Владимира есть удар, есть силы, у него все есть", – сказал о его возможном возвращении Кличко-младшего знаменитый боксер Виктор Постол.
Также сообщалось, что в честь Кличко назвали белку: Владимир сказал все, что думает по этому поводу.
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