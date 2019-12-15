Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO: видео нокаута

Претендент создал проблемы чемпиону, но выстоять весь бой против него не сумел

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе в поединке с обязательным претендентом литовцем Эгидиюсом Каваляускасом. Бой состоялся на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился нокаутом в девятом раунде.

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Правда, Каваляускас имел неплохие шансы на успех и даже отправил Кроуфорда в нокдаун в третьем раунде, но рефери почему-то счет не открыл, чем удивил многих. По-настоящему американец включил во второй половине боя. В седьмом раунде уже он отправил соперника на канвас, а затем хорошенько помял его в следующей трехиминутке. Развязка боя наступила в девятом раунде – Каваляускас дважды побывал в нокдауне в начале раунда, после чего рефери остановил поединок.

На тот момент Кроуфорд побеждал на записках судей. Двое из них отдали литовцу лишь по одному раунду, еще один судья считал, что Каваляускас выиграл два раунда.

В опубликованной позже статистике ударов видно, что бой получился достаточно конкурентным. Претендент нанес больше ударов, чем чемпион как в сумме (391 против 382), так и силовых (269 против 217), но каждый раз немного уступал в точности. В целом лишь 30% ударов Эгидиюса достигли цели, в то время, как у Кроуфорда точность попаданий равнялась 33%, а из силовых ударов попали в цель почти половина.

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