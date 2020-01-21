"Кровь была везде": американка рассказала жуткие детали об избиении российским боксером

Фронтц заявила, что Ковалев ударил после того, как она отказала ему в сексе

Сергей Ковалев / Фото: AFP

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Американская модель Джейми Фронтц, которая обвиняет экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалев в избиении, рассказала подробности произошедшего. Ранее мы писали, что российский "Крушитель" мог договориться с "избитой" мирно, но зажал 650 000 долларов.

"Когда Ковалев меня ударил, мой нос взорвался. Кровь была везде. В коттедже, на стенах, на коврике. Везде", – заявила Фронтц.

Модель заявила, что проводила время с боксером в арендованном коттедже Биг-Бер-Лэйк, штат Калифорния. По словам Фронтц, боксер начал избивать ее после того, как она отказала ему в сексе.

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В США продолжается судебное дело в отношении россиянина. Если его вина будет доказана, Ковалеву будет грозить до 4 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что насильник Емельяненко дерзко ответил на вызов главы Чечни. Российский боец готов выйти на ринг против Кадырова.

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