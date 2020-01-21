Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

"Кровь была везде": американка рассказала жуткие детали об избиении российским боксером

21 января, 16:54

Фронтц заявила, что Ковалев ударил после того, как она отказала ему в сексе

Сергей Ковалев

Сергей Ковалев / Фото: AFP

Реклама

Американская модель Джейми Фронтц, которая обвиняет экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалев в избиении, рассказала подробности произошедшего. Ранее мы писали, что российский "Крушитель" мог договориться с "избитой" мирно, но зажал 650 000 долларов.

"Когда Ковалев меня ударил, мой нос взорвался. Кровь была везде. В коттедже, на стенах, на коврике. Везде", – заявила Фронтц.

Модель заявила, что проводила время с боксером в арендованном коттедже Биг-Бер-Лэйк, штат Калифорния. По словам Фронтц, боксер начал избивать ее после того, как она отказала ему в сексе.

Читайте также: "Возможно, он был пьян": глава WBC посрамил боксера из России за обвинения в адрес Альвареса

В США продолжается судебное дело в отношении россиянина. Если его вина будет доказана, Ковалеву будет грозить до 4 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что насильник Емельяненко дерзко ответил на вызов главы Чечни. Российский боец готов выйти на ринг против Кадырова.

Смотрите также, как украинский боксер Сергей Богачук завоевал первый титул в карьере

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс боксер Сергей Ковалев

Источник: TMZ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой арене
Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой аренеБокс
Сенсация в боксе: чемпион мира проиграл три титула нокаутом в первой же защите
Сенсация в боксе: чемпион мира проиграл три титула нокаутом в первой же защитеБокс
Усик нашел три слова по поводу скандала Ломаченко с российским спецназом
Усик нашел три слова по поводу скандала Ломаченко с российским спецназомБокс
"Забавный ты парень, Флойд": Макгрегор сразу отреагировал на вызов МейвезераMMA
Тайсон Фьюри назвал раунд, в котором
Тайсон Фьюри назвал раунд, в котором "вырубит" непобедимого УайлдераБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...