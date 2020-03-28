Крушение боксера, "отрезавшего" голову Кличко: сегодня – годовщина яркого боя Льюис – Бриггс

Знаменитый британский супертяж Леннокс Льюис отмечает годовщину одной из своих самых ярких побед. 22 года назад, 28 марта 1998 года, Льюис техническим нокаутом одолел скандального американца Шеннона Бриггса по прозвищу "Пушка", в третий раз защитив титул чемпиона мира по версии WBC.

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Видео знаменитого боя Льюис – Бриггс

Перед поединком с Льюисом Шеннон Бриггс победил Джорджа Формана, обзаведясь титулом линейного чемпиона мира. Однако против Леннокса американец с дредами не устоял. Да, в первом раунде Бриггсу удалось левым крюком здорово зацепить Льюиса, но развить успех Шеннон не сумел, за что и поплатился. В четвертом и пятом раундах Льюис трижды отправил соперника в нокдаун, и в результате у рефери не осталось другого выбора, кроме как остановить бой и отдать досрочную победу Льюису.

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Леннокс Льюис vs Шеннон Бриггс / Фото: Getty Images

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Отметим, что в 2010 году Шеннон Бриггс проиграл единогласным решением судей Виталию Кличко, после чего активно добивался боя с Владимиром. И продолжает делать это сейчас, в свои 48 лет. Недавно скандальный американец провокационно вызвал украинца на поединок, "отрезав" Кличко-младшему голову.

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Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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