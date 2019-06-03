Кто этот улыбчивый толстяк Энди Руис, нокаутировавший Джошуа: история боксера

В свои 29 Энди Руис провел в профи 34 боя и проиграл лишь раз – экс-чемпиону мира Джозефу Паркеру

Энди Руис. Фото: Reuters

После расправы над Энтони Джошуа у многих возник вопрос: кто такой этот улыбчивый толстячок Энди Руис, который неожиданно и для себя стал первым мексиканским чемпионом мира в Королевском дивизионе и всего вторым латиноамериканским после Джона Руиса? А Энди — не рядовой мешок. В свои 29 он провел в профи 34 боя и проиграл лишь раз — экс-чемпиону мира Джозефу Паркеру. Но и то поражение в бою за вакантный титул WBO неоднозначное. Поединок на родине новозеландца Паркера получился равным, но один судья увидел ничью, а еще двое небольшое превосходство Джозефа — 115:113. Мексиканский Разрушитель был разочарован: "Я победил, ну или хотя бы заработал ничью. Мои джебы задавали темп боя".

Джошуа – Руис смотреть видео боя

К подготовке мексиканца, который родился в США, в свое время приложил руку известный тренер Фредди Роач. А буквально в апреле Руис менее чем за пять раундов уложил экс-украинца Александра Дмитренко. И если вы считаете, что у 121-килограммового Руиса лишний вес, что скажете, когда узнаете, что в 19 лет с ростом 188 см он дебютировал в профи со 135 кг: "Я парень невысокий и полный. Но очень быстрый. Всю жизнь я был крупным, и бывало, меня это угнетало. Бокс спас мне жизнь. Я поверил в себя. Всю свою жизнь я был неудачником, а теперь стал чемпионом мира". Отец Энди еще в детстве знал о его огромном потенциале: "Уже в 12 лет он бил людей, которые были на 25—30 лет старше. Сотрудники полиции иногда просили устроить спарринг против Энди".

"Это было сумасшествием увидеть, как Джошуа уничтожил кто-то, кто так сильно отличается от него физической формой, — считает Дэвид Хэй. — Руис показал, что нельзя судить по внешнему виду. У парня бьется в груди чемпионское сердце. Сколько людей в мире могут сравнивать себя с ним? Тысячи. Он — добродушный паренек. Легенда про "Рокки" только что ушла в тень. Руис затмил гребаного Рокки".

Но сам Энди не стремится сохранить образ пухлого добряка: "Уайлдер и Фьюри смотрят на меня пренебрежительно. Они недооценивают меня и планируют драться с другими бойцами. Полагаю, что это связано с тем, как я выгляжу. У меня есть лишний вес, но я над этим работаю. Перед поединком с Джошуа я стремился быть сильным и даже набрал ради этого немного веса. Теперь же, когда у меня будет время, я хочу привести себя в порядок и выглядеть как мексиканский Энтони". Но тогда ему придется отказаться от любимых батончиков "Сникерс". К слову, у боксера пятеро детей, и гонорар в 7 млн за бой с Джошуа ему очень пригодится!

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