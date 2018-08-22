Кто после Усика? Назван состав участников нового сезона WBSS
Всемирная боксерская суперсерия разыграет трофей в тяжелом весе
Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) объявили о том, что в новом сезоне трофей Мохаммеда Али будет снова разыгран в тяжелом весе. Напомним, что первым обладателем суперприза и чемпионом WBSS стал украинец Александр Усик. В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии в Москве Александр Усик по очкам победил Мурата Гассиева.
В новом сезоне в состав участников Гассиев включен в качестве запасного. С прошлого сезона остались Майрис Бриедис и Юниер Дортикос. Официально состав участников еще не объявлен, однако согласно данным boxing-mma.com он будет выглядеть так:
- Кшиштоф Гловацки (Польша, 30-1, 19 КО)
- Матеуш Мастернак (Польша, 41-4, 28 КО)
- Майрис Бриедис (Латвия, 24-1, 18 КО)
- Юниер Дортикос (Куба, 22-1, 21 КО)
- Эндрю Табити (США, 16-0, 13 КО)
- Руслан Файфер (Россия, 23-0, 16 КО)
- Максим Власов (Россия, 42-2, 25 КО)
- Кевин Лерена (ЮАР, 21-1, 9 КО)
Запасной: Мурат Гассиев (Россия, 26-1, 18 КО)
Ранее мы писали, что промоутер Усика Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.
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