Кто после Усика? Назван состав участников нового сезона WBSS

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) объявили о том, что в новом сезоне трофей Мохаммеда Али будет снова разыгран в тяжелом весе. Напомним, что первым обладателем суперприза и чемпионом WBSS стал украинец Александр Усик. В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии в Москве Александр Усик по очкам победил Мурата Гассиева.

В новом сезоне в состав участников Гассиев включен в качестве запасного. С прошлого сезона остались Майрис Бриедис и Юниер Дортикос. Официально состав участников еще не объявлен, однако согласно данным boxing-mma.com он будет выглядеть так:

Кшиштоф Гловацки (Польша, 30-1, 19 КО)

Матеуш Мастернак (Польша, 41-4, 28 КО)

Майрис Бриедис (Латвия, 24-1, 18 КО)

Юниер Дортикос (Куба, 22-1, 21 КО)

Эндрю Табити (США, 16-0, 13 КО)

Руслан Файфер (Россия, 23-0, 16 КО)

Максим Власов (Россия, 42-2, 25 КО)

Кевин Лерена (ЮАР, 21-1, 9 КО)

Запасной: Мурат Гассиев (Россия, 26-1, 18 КО)

Ранее мы писали, что промоутер Усика Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.