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"Кто-то скажет, что мне лучше закрыть рот, но я это повторю": Усик резко проехался по женскому боксу

22 апреля, 14:42

Олег Люлька

Украинский супертяж предпочитает, чтобы дамы пели или танцевали: "А ринг делает их грубыми"

Украинский супертяжеловес Александр Усик выступил против участия женщин в соревнованиях по боксу и смешанным единоборствам. По его словам, для дам есть более подходящие занятия. Ранее Усик задумался о походе в политику.

"Женские бои? Я считаю, что девушки не должны этого делать. Для меня женщина – это как цветок, который должен радовать глаз мужчины, о котором нужно заботиться, любить и защищать, а иногда даже баловать, – цитирует Александра Усика польское издание Przeglad Sportowy. – Бокс и ММА заставляют женщин терять часть своего обаяния и становиться грубыми. Это моя точка зрения. Кто-то скажет, что я говорю чепуху, и мне лучше закрыть рот. Я сделаю это, но сейчас я повторю, что я против женских боевых искусств"

Усик и его жена Екатерина

Усик и его жена Екатерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

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"Дамы могут сделать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство. Бокс – это жестокий вид спорта, в котором должны быть настоящие мужчины", – считает Усик

Смотрите, как тренируется Александр Усик

Усик – тренировка Видео: Instagram

Смотрите, как с Майком Тайсоном тренируется Серена Уильямс

Видео: Twitter

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бокс женский бокс Александр Усик

Источник: Przeglad Sportowy

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