"Кто-то скажет, что мне лучше закрыть рот, но я это повторю": Усик резко проехался по женскому боксу

Украинский супертяжеловес Александр Усик выступил против участия женщин в соревнованиях по боксу и смешанным единоборствам. По его словам, для дам есть более подходящие занятия. Ранее Усик задумался о походе в политику.

"Женские бои? Я считаю, что девушки не должны этого делать. Для меня женщина – это как цветок, который должен радовать глаз мужчины, о котором нужно заботиться, любить и защищать, а иногда даже баловать, – цитирует Александра Усика польское издание Przeglad Sportowy. – Бокс и ММА заставляют женщин терять часть своего обаяния и становиться грубыми. Это моя точка зрения. Кто-то скажет, что я говорю чепуху, и мне лучше закрыть рот. Я сделаю это, но сейчас я повторю, что я против женских боевых искусств"