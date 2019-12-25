Кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере

Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата"

Йендрис Родригес Вальдеc (справа) готовится к бою/Фото miamimundo

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Кубинский супертяжеловес Йендрис Родригес Вальдеc был застрелен в понедельник, 23 декабря, в Майами. Эту трагическую новость подтвердил и Осмири Фернандес – глава спортивного комплекса Moro's Boxing Gym во Флориде, где тренировался 30-летний Вальдес. Ранее мы писали, что профессиональный боксер застрелен в спину в России.

"Утром трусливый дегенерат унес жизнь одного из наших спортсменов. В эту субботу он провел один лучших боев в своей профессиональной карьере. Йендрис Родригес Вальдес, которого мы прозвали Эль Велос – "скорость", покоится с миром", – написал Фернандес в социальной сети.

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Стоит отметить, что в субботу боксер провел свой последний бой против Дрю Дуэлли, который завершился вничью. Его профессиональный рекорд – две победы, семь поражений и одна ничья. По слухам, Вальдес подрабатывал на ферме, где выращивают свиней и продают в течение новогодних праздников. Во время забоя свиней на Рождество боксер поссорился со своим напарником, после чего тот выхватил оружие и застрелил Вальдеса.

Местный журналист Хорхе Эбро так описал карьеру погибшего боксера: "Родригесу не суждено было добиться больших успехов в боксе, но он был одним из тех бойцов, которые необходимы на каждом вечере из-за его смелости и способности противостоять большим воинам".

Ранее мы сообщали, что в Чикаго застрелили непобежденного боксера Эда Брауна. Злоумышленники расстреляли авто, в котором находился спортсмен со своей девушкой.

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