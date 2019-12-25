Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере

25 декабря, 17:28

Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата"

Йендрис Родригес Вальдеc (справа) готовится к бою/Фото miamimundo

Йендрис Родригес Вальдеc (справа) готовится к бою/Фото miamimundo

Реклама

Кубинский супертяжеловес Йендрис Родригес Вальдеc был застрелен в понедельник, 23 декабря, в Майами. Эту трагическую новость подтвердил и Осмири Фернандес – глава спортивного комплекса Moro's Boxing Gym во Флориде, где тренировался 30-летний Вальдес. Ранее мы писали, что профессиональный боксер застрелен в спину в России.

"Утром трусливый дегенерат унес жизнь одного из наших спортсменов. В эту субботу он провел один лучших боев в своей профессиональной карьере. Йендрис Родригес Вальдес, которого мы прозвали Эль Велос – "скорость", покоится с миром", – написал Фернандес в социальной сети.

Читайте также: Убит боксер Корри Сандерс, побеждавший Владимира Кличко

Стоит отметить, что в субботу боксер провел свой последний бой против Дрю Дуэлли, который завершился вничью. Его профессиональный рекорд – две победы, семь поражений и одна ничья. По слухам, Вальдес подрабатывал на ферме, где выращивают свиней и продают в течение новогодних праздников. Во время забоя свиней на Рождество боксер поссорился со своим напарником, после чего тот выхватил оружие и застрелил Вальдеса.

Местный журналист Хорхе Эбро так описал карьеру погибшего боксера: "Родригесу не суждено было добиться больших успехов в боксе, но он был одним из тех бойцов, которые необходимы на каждом вечере из-за его смелости и способности противостоять большим воинам".

Ранее мы сообщали, что в Чикаго застрелили непобежденного боксера Эда Брауна. Злоумышленники расстреляли авто, в котором находился спортсмен со своей девушкой.

Смотрите также, как криворожский боксер Игорь Шевадзуцкий одержал победу над испанским соперником

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

смерть боксер застрелили

Источник: Boxing Scene

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес
За Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – ЛопесБокс
Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газу
Васю заносит: Ломаченко прикупил себе новую машину и уже дал на ней газуБокс
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весеБокс
Вырубил одной левой: видео яркого нокаута на турнире Bellator в Гонолулу
Вырубил одной левой: видео яркого нокаута на турнире Bellator в ГонолулуБокс
"Скучно не будет": Кадыров вызвал на бой насильника ЕмельяненкоБокс
Реванш с нокаутом: Джермелл Чарло уверенно вернул себе титул чемпиона мира
Реванш с нокаутом: Джермелл Чарло уверенно вернул себе титул чемпиона мираБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...