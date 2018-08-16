Кубрат Пулев и Хьюи Фьюри подерутся за звание обязательного претендента на чемпионский титул

Бой пройдет 27 октября в Софии и станет первый для Пулева с апреля прошлого года

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе болгарский боксер Кубрат Пулев свой следующий поединок проведет против британца Хьюи Фьюри 27 октября в Софии. Победитель этого боя станет обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Ранее британец Диллиан Уайт и американец Джаррелл Миллер отказались от боя с Пулевым уже после проведения торгов.

На счету 37-летнего Кубрата Пулева 25 побед (13 нокаутом) и одно поражение – в 2014 году болгарин проиграл Владимиру Кличко. Пулев больше года не выходил в ринг и потерял место в рейтинге, в последнем поединке в апреле 2017 года Кубрат победил Кевина Джонсона.

23-летний Хьюи Фьюри выиграл 21 бой (11 нокаутом) и один раз проиграл. Брат Тайсона Фьюри занимает 19-е место в независимом рейтинге действующих боксеров тяжелого веса.

Победитель боя станет обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF, который на данный момент принадлежит британцу Энтони Джошуа. 22 сентября в Лондоне Джошуа проведет защиту титула против россиянина Александра Поветкина.