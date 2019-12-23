"Лавина" из Венесуэлы угрожает чемпионскому поясу украинца: назван новый соперник Далакяна

Четвертую защиту титула чемпиона мира в наилегчайшем весе Артем проведет 8 февраля в Киеве

Артем Далакян. Фото union-boxing.com

Стало известно, когда и с кем украинский чемпион мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) проведет четвертую защиту титула. Поединок состоится 8 февраля 2020 года в Киеве, в КВЦ "Парковый". Напомним, в последний раз Артем выходил в ринг 15 июня. В тот день Далакян защитил титул, избив в столице боксера из Таиланда – Саравута Таворнхама.

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Соперником же Артема Далакяна 8 февраля станет 24-летний венесуэлец Хосбер Перес по прозвищу Avalancha – "Лавина". Отметим, что Перес дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом. Два поединка "Лавины" завершились поражениями.

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Интересно, что буквально за два дня до боя с Артемом Далакяном Хосбер Перес отметит день рождения – венесуэльцу исполнится 25 лет. Посмотрим, какой "подарок" в ринге ему преподнесет непобедимый украинец.

Как мы писали ранее, названо имя самой желанной жертвы Ломаченко: этот "Танк" еще не проигрывал. Ранее драться с Джервонтой Дэвисом для Васи было "не по-пацански". Сейчас украинец не видит преград для боя.

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