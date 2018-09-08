Лебедев готов драться с Усиком только за один пояс

Российский боксер Денис Лебедев рассказал о бое против Хизни Алтункая и желании подраться против абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика. Напомним, вчера Лебедев нокаутировал Алтункая в третьем раунде. Это был первый бой россиянина за последние 14 месяцев.

"Очень тяжело начинал сбор, потом втянулся и стало полегче. Была тяжелая подготовка, я начинал с веса в 110 кг. Сегодня не выработал все, чувствую адреналин в себе, не знаю, смогу ли я уснуть сегодня. Первые два раунда я прикармливал его ударами по корпусу. Я левша и контрудар один из моих любимых приемов", – прокомментировал свое возращение на ринг Лебедев.

Также он поделился своим мнением относительно вероятной встречи с Александром Усиком. Напомним, WBA обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика провести защиту с россиянином, "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым.

"Я бы хотел защитить статус суперчемпиона WBA, я хочу боя с Александром Усиком, безусловно, он номер один в мировом боксе. У него сейчас все пояса, я готов драться только за свой", – приводит слова Лебедева RCC Boxing.

Ранее промоутер россиянина заявил, что переговоры о поединке будут вестись до 3-4 октября. Если им не удастся договориться, будут назначены торги. Сам же Лебедев готов драться с Усиком в Украине.

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.

Также сообщалосб, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.