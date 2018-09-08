Лебедев готов драться с Усиком только за один пояс

Сегодня, 13:27

Украинский боксер является абсолютным чемпионом мира

Денис Лебедев. Фото instagram.com/vsenabox
Денис Лебедев. Фото instagram.com/vsenabox

Российский боксер Денис Лебедев рассказал о бое против Хизни Алтункая и желании подраться против абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика. Напомним, вчера Лебедев нокаутировал Алтункая в третьем раунде. Это был первый бой россиянина за последние 14 месяцев.

"Очень тяжело начинал сбор, потом втянулся и стало полегче. Была тяжелая подготовка, я начинал с веса в 110 кг. Сегодня не выработал все, чувствую адреналин в себе, не знаю, смогу ли я уснуть сегодня. Первые два раунда я прикармливал его ударами по корпусу. Я левша и контрудар один из моих любимых приемов", – прокомментировал свое возращение на ринг Лебедев.

Также он поделился своим мнением относительно вероятной встречи с Александром Усиком. Напомним, WBA обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика провести защиту с россиянином, "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым.

"Я бы хотел защитить статус суперчемпиона WBA, я хочу боя с Александром Усиком, безусловно, он номер один в мировом боксе. У него сейчас все пояса, я готов драться только за свой", – приводит слова Лебедева RCC Boxing.

Ранее промоутер россиянина заявил, что переговоры о поединке будут вестись до 3-4 октября. Если им не удастся договориться, будут назначены торги. Сам  же Лебедев готов драться с Усиком в Украине.

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.

Также сообщалосб, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.
бокс, Денис Лебедев, Александр Усик

Вы сейчас просматриваете новость "Лебедев готов драться с Усиком только за один пояс". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Усику на заметку: как Лебедев нокаутировал Алтункая в третьем раунде

Сегодня, 09:57

Полная запись боя потенциального соперника украинского чемпиона

Бокс

Денис Лебедев. Фото Спортбокс

Претендент на бой с Усиком Лебедев нокаутировал малоизвестного турка

Вчера, 23:14

Алтункая сумел выстоять против россиянина всего три неполных раунда
Загрузка...

Бокс

Эдди Хирн. Фото AFP

Промоутер: "Усик решительно настроен перейти в супертяжелый дивизион и встретиться с Джошуа"

Вчера, 20:12

Сейчас в приоритете украинца - поединок против Тони Беллью

Бокс

Александр Усик. Фото К2

Александр Усик: "Англия для меня - больше чем страна"

Вчера, 18:29

Украинский боксер рассказал о контракте с британской промоутерской компанией

Бокс

Александр Усик. Фото К2

Усик подписал контракт с промоутерской компанией Джошуа

Вчера, 17:11

Украинский боксер проведет несколько боев под эгидой компании Matchroom Boxing

Бокс

Александр Усик

Промоутер Усика: "Переговоры с Лебедевым отсрочим"

6 Сентября, 09:24

Свой следующий бой украинец проведет против Тони Белью
Загрузка...