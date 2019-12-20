Лебедев – Мчуну: где и когда смотреть бой "Десантника" и "Скалы"

Бой Лебедев - Мчуну пройдет в субботу, 21 декабря / Фото: Instagram

В субботу в Красноярске пройдет большой вечер бокса. В главном поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе сойдутся знаменитый российский "десантник" Денис Лебедев и боксер из Южной Африки Табисо Мчуну. На разогреве пройдут еще девять поединков, из интересного там стоит отметить бой Дмитрия Кудряшова против Вацлава Пейсара, а также поединок за титул WBC International.

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Во сколько начало боя Лебедева? Вечер боев в Красноярске начнется в 18:00 по местному времени (13:00 по Киеву), а главный бой ожидается, ориентировочно, в 23:00 по местному (18:00 по Киеву).

Где смотреть бой Лебедева? Весь вечер бокса будет транслировать спутниковый канал Матч Боец. Трансляция на канале Матч ТВ запланирована с 17:00 до 20:00 по киевскому времени.

Кто фаворит? Аналитики считают российского боксера большим фаворитом боя. Так, коэффициент на победу Лебедева составляет всего 1.32, тогда как котировка на победу Мчуну равна 3.50, а на ничью – 25. Также букмекеры прогнозируют, что бой продлится все отведенные для него 12 раундов.

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Взвешивание Лебедева и Мчуну:

Денису Лебедеву уже 40 лет. Российский боксер не проводил бои на протяжении года. Всего на его счету 34 поединка, в них он одержал 32 победы и потерпел 2 поражения. В свою очередь, Табисо Мчуну всего 31 год, он провел 26 боев, в которых одержал 21 победу.

Денис Лебедев по прозвищу "Белый лебедь" в свое время владел чемпионскими поясами. С 2012 по 2018 год он был чемпионом WBA, а в 2016 году также владел поясом IBF. За свою 18-летнюю боксерскую карьеру Денис Лебедев успел провести поединки со многими известными боксерами. Так, он побеждал Энцо Маккаринелли, Роя Джонса и Джеймса Тони, а проигрывал Марку Хуку и Мурату Гассиеву.

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну по прозвищу "Скала" известен тем что побеждал Эдди Чемберса и Оланреваджу Дуродолу. А в 2016 году он дрался с украинским боксером Александром Усиком и проиграл нокаутом.

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