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Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе

21 декабря, 10:45

Опытный российский боксер по прозвищу "Белый лебедь" выйдет на ринг после годового перерыва против "Скалы"

Денис Лебедев - Табисо Мчуну

Денис Лебедев - Табисо Мчуну / Фото: Instagram

Сегодня в Красноярске состоится бой за второстепенный чемпионский титул WBC Silver в первом тяжелом весе Денис Лебедев – Табисо Мчуну. Ожидается, что боксеры выйдут на ринг в 18:00 по киевскому времени, а мы проводим онлайн боя Лебедев – Мчуну с яркими фото из Красноярска, видео-повторами, комментариями и оценками каждого раунда.

Бой Лебедев – Мчуну онлайн

Список всех боев сегодняшнего вечера в Красноярске:

  • первый тяжелый вес (90,72 кг) Денис Лебедев – Табисо Мчуну
  • первый тяжелый вес (90,72 кг) Дмитрий Кудряшов – Вацлав Пейсар
  • второй средний вес (76,2 кг) Айдос Ербоссынулы – Омар Гарсия
  • полусредний вес (66,68 кг) Сергей Воробьев – Вазир Тамоян
  • средний вес (72,57 кг) Магомед Мадиев – Дмитрий Богданов
  • полутяжёлый вес (79,38 кг) Рустам Тулаганов – Константин Питернов
  • наилегчайший вес (50,8 кг) Сэмюэл Кармона – Энрике Магсалин
  • второй средний вес (76,2 кг) Одилжон Аслонов – Вараздат Черников
  • первый средний вес (69,85 кг) Степан Диюн – соперник не определен
  • второй легчайший вес (55,34 кг) Максим Чернышев – Данил Савченко

Бой Лебедев – Мчуну: прогноз букмекеров. Аналитики считают российского боксера большим фаворитом боя. Так, коэффициент на победу Лебедева составляет всего 1.32, тогда как котировка на победу Мчуну равна 3.50, а на ничью – 25. Также букмекеры прогнозируют, что бой продлится все отведенные для него 12 раундов и победитель будет определен по очкам. Вероятность исхода боя: победа Лебедева 70 процентов, победа Мчуну 26 процентов, ничья 4 процента.

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Во сколько начало боя Лебедева? Вечер боев в Красноярске начнется в 18:00 по местному времени (13:00 по Киеву), а главный бой ожидается, ориентировочно, в 23:00 по местному (18:00 по Киеву).

Где смотреть бой Лебедева? Весь вечер бокса будет транслировать спутниковый канал Матч Боец. Трансляция на канале Матч ТВ запланирована с 17:00 до 20:00 по киевскому времени.

Перед боем Лебедева и Мчуну на ринг выйдет "Русская кувалда" Дмитрий Кудряшов и чех Вацлав Пейсар. На взвешивании оба боксера не вписались в лимит первого тяжелого веса, однако титул на кону стоять не будет и бой состоится:

Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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онлайн боксеры Денис Лебедев Табисо Мчуну

Источник: Сегодня|Спорт

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