Лебедев – Мчуну: прогноз на бой тяжеловесов в Красноярске

Бой Лебедев - Мчуну пройдет в субботу, 21 декабря / Фото: Instagram

Сегодня российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев проведет бой после 13-месячного простоя. Его соперником будет крепкий южноафриканский боксер Табисо Мчуну. Ориентировочно, бой Лебедев – Мчуну начнется в 18:00 по киевскому времени, на кону будет стоять второстепенный титул WBC Silver. Этот поединок станет тестом для 40-летнего Лебедева.

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Аналитики считают российского боксера фаворитом боя. Так, коэффициент на победу Лебедева составляет всего 1.30, тогда как котировка на победу Мчуну равна 3.70, а на ничью – 23. Также букмекеры прогнозируют, что бой продлится все отведенные для него 12 раундов и победитель будет определен по очкам. Вероятность исхода боя: победа Лебедева 71 процент, победа Мчуну 25 процентов, ничья 4 процента.

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Также перед боем Лебедева состоится поединок "Русской кувалды". Дмитрий Кудряшов – огромный фаворит поединка против чеха Вацлава Пейсара. Коэффициент на победу россиянина – 1.07, на успех Пейсара – 7.50, а на ничью – 28.

Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар Видео: Instagram

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