Легенда бокса Флойд Мейвезер потратил пять миллионов долларов на ювелирные украшения
Знаменитый американский спортсмен любит шикарную жизнь
Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер потратил 5,3 миллиона долларов на драгоценности, сообщает TMZ Sports. 41-летний американец купил ожерелье, кольцо и браслет.
На прошлой неделе Мейвезер посетил ювелирный магазин в Беверли-Хиллз. Боксер приобрел кольцо ценой 2,3 миллиона долларов, бриллиантовый браслет за 2,5 миллиона и ожерелье за 500 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что 41-летний американский боксер проведет бой против 20-летнего бойца смешанных единоборств Тенсина Насукавы 31 декабря. Мейвезер заявил, что боксерский поединок будет носить выставочный характер.
В октябре Хабиб Нурмагомедов предложил Мейвезеру провести бой, после чего американец призвал телеканалы готовить деньги для покупки прав на трансляцию этого поединка. Позднее отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил, что бой его сына с Мейвезером должен состояться в России. Но боксер говорил, что если бой и состоится, то только в Лас-Вегасе (США).
41-летний Мейвезер одержал 50 побед в 50 боксерских поединках. Последний из них – в августе 2017 года, когда Мейвезер победил чемпиона UFC Конора Макгрегора. Тот бой Флойд выиграл техническим нокаутом в десятом раунде.
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