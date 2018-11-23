Легенда бокса Флойд Мейвезер потратил пять миллионов долларов на ювелирные украшения

Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер потратил 5,3 миллиона долларов на драгоценности, сообщает TMZ Sports. 41-летний американец купил ожерелье, кольцо и браслет.

На прошлой неделе Мейвезер посетил ювелирный магазин в Беверли-Хиллз. Боксер приобрел кольцо ценой 2,3 миллиона долларов, бриллиантовый браслет за 2,5 миллиона и ожерелье за 500 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что 41-летний американский боксер проведет бой против 20-летнего бойца смешанных единоборств Тенсина Насукавы 31 декабря. Мейвезер заявил, что боксерский поединок будет носить выставочный характер.

В октябре Хабиб Нурмагомедов предложил Мейвезеру провести бой, после чего американец призвал телеканалы готовить деньги для покупки прав на трансляцию этого поединка. Позднее отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил, что бой его сына с Мейвезером должен состояться в России. Но боксер говорил, что если бой и состоится, то только в Лас-Вегасе (США).

41-летний Мейвезер одержал 50 побед в 50 боксерских поединках. Последний из них – в августе 2017 года, когда Мейвезер победил чемпиона UFC Конора Макгрегора. Тот бой Флойд выиграл техническим нокаутом в десятом раунде.