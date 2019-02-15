Легенда бокса Флойд Мейвезер проведет еще один бой в Японии: на кону будут стоять 10 миллионов долларов

Знаменитый боксер продолжает зарабатывать миллионы даже после завершения профессиональной карьеры

Флойд Мейвезер. Фото: AFP

Легенда бокса Флойд Мейвезер проведет еще один бой в Японии: на кону будут стоять 10 миллионов долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6af/a3d/5c66afa3dc169.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6af/a3d/5c66afa3dc169.jpg 2019-02-15T14:25:00+02:00 Бокс Знаменитый боксер продолжает зарабатывать миллионы даже после завершения профессиональной карьеры

Как сообщает TMZ, 41-летний Флойд Мейвезер проведет еще один выставочный бой в Японии. В июле непобежденный американец проведет бой с японским бывшим боксером. Его имя пока неизвестно. За трехраундовый бой Мейвезер получит 10 млн долларов. За бой с Насукавой американец заработал 9 млн долларов.

Напомним, 31 декабря 2018 года в рамках шоу Rizin американский боксер в Токио в первом раунде нокаутировал Тенсина Насукаву в рамках выставочного боя.

В августе 2017 года в Лас-Вегасе в бою по правилам бокса Флойд Мейвезер нокаутировал ирландца Конора Макгрегора. Эта победа стала для него 50-й в серии из 50 боев на профессиональном ринге.

Кстати, ранее Флойд Мейвезер высказался о потенциальном поединке украинца против Джервонты Дэвиса: "Ломаченко адский боец и мне он очень нравится".

Ранее мы сообщали, что легенда бокса Флойд Мейвезер потратил пять миллионов долларов на ювелирные украшения. Боксер приобрел кольцо ценой 2,3 миллиона долларов, бриллиантовый браслет за 2,5 миллиона и ожерелье за 500 тысяч долларов.

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