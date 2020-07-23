Легенда бокса Майк Тайсон проведет бой против Роя Джонса – официально

12 сентября в Лос-Анджелесе встретятся два легендарных боксера, которым уже за 50

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе легендарного Майка Тайсона. Анонс поединка на своей странице в Instagram опубликовал Рой Джонс. Бой пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе в формате 8 раундов. Оба боксера на видео в социальных сетях поставили свои подписи под контрактом на бой.

Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой

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"Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном состоится. Я всегда был готов и буду готов в этот раз. Я хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет эпично", – написал Джонс.

54-летний Майк Тайсон провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на ринг 15 лет назад – в 2005 году. Интересно, что статистический портал boxrec ставит "Железного Майка" на 189-е место в рейтинге действующих супертяжеловесов мира – сразу после украинца Константина Довбыщенко (всего в списке 1343 супертяжа), сообщает boxing-mma.com.

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51-летний Рой Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона. В рейтинге супертяжеловесов занимает 46-е место.

Интересно, что букмекеры уже принимают ставки на бой Тайсон – Джонс. Фаворит – "Железный Майк", коэффициент на победу которого равен 1.62. Котировка на победу Роя Джонса – 2.15, на ничью – 10.

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