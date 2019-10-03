Легендарный американский боксер вернется на ринг в 56 лет

Эвандер Холифилд / Фото: Getty Images

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Американский боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд планирует провести выставочный поединок в Японии в 2020 году. Ранее мы писали, что Холифилд рассказал Усику, как справиться с крупными соперниками.

56-летний Эвандер утверждает, что все это время держал себя в форме и даже полагает, что его нокаутерская мощь осталась при нем.

"Это не ради прибыли, а для благотворительности. А еще это возможность познакомить болельщиков бокса в Японии с единственным четырехкратным чемпионом мира", – рассказал боксер.

Холифилд провел на профессиональном ринге 56 поединков, в 44 одержал победы, причем 29 нокаутом, 10 боев проиграл, 2 боя свел вничью.

Кстати, летом 2017 года бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах американец Эвандер Холифилд официально введен в Международный зал боксерской славы.

А два года назад его сын Элайджа был задержан полицией, у него нашли марихуану. Однако вскоре был освобожден после выплаты залога в размере 4050 долларов.

Также добавим, что Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Хоть и букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго, но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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