Легендарный боец Конор Макгрегор пять дней работал в церквях Нью-Йорка

Ирландский боец смешанного стиля таким образом отбывал наказание за инцидент с нападением на автобус

Конор Макгрегор. Фото: Instagram

Легендарный боец Конор Макгрегор пять дней работал в церквях Нью-Йорка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/378/61b/5c837861be0a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/378/61b/5c837861be0a2.jpg 2019-03-09T10:35:00+02:00 Бокс Ирландский боец смешанного стиля таким образом отбывал наказание за инцидент с нападением на автобус

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отбыл наказание за нападение на автобус перед турниром UFC 223, сообщает MMAJunkie.

Боец смешанного стиля трудился на общественных работах в двух церквях Бруклина. Пять дней ирландец занимался ручным трудом. Было сделано все необходимое, чтобы о местонахождении спортсмена не узнали пресса и поклонники. Также, помимо общественных работ, Макгрегор посетил священника, который провел с провинившимся долгую беседу.

В апреле 2018 года ирландец и его команда совершили нападение на автобус с участниками турнира UFC 223.

Ранее Конор Макгрегор рассказал, что проиграл Нурмагомедову из-за "внешнего воздействия". Ирландский боец в соцсетях рассказал, почему проиграл Хабибу Нурмагомедову в чемпионском поединке UFC.

Отметим, что пока Хабиб Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за неспортивное поведение в поединке с Макгрегором, бой за титул временного чемпиона пройдет 13 апреля в США: Макс Холлоуэй – Дастин Порье.

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