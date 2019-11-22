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Легендарный боксер Флойд Мейвезер объявил о возвращении на ринг

22 ноября, 12:45

42-летний американский ветеран собрался возобновить карьеру в 2020 году

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: AFP

Ставший уже при жизни легендарным американский боксер Флойд Мейвезер, закончивший выступления в 2017 году, объявил о возвращении на ринг. Об этом сам 42-летний спортсмен написал на своей странице в Instagram. Интересно, что буквально несколько дней назад он говорил, что пока не собирается возобновлять карьеру.

"Возвращаюсь с пенсии в 2020-м", – написал боксер, заслуживший прозвище "Хороший мальчик".

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Напомним, на ринге Флойд провел 50 поединков, все выиграл, причем 27 из них – досрочно. Выступал он преимущественно в полусреднем весе (до 66,7 кг), хотя чемпионом становился в разных весовых категориях. Мейвезер – очень популярный и востребованный боксер, что помогло ему давно уже стать мультимиллионером. Недавно он похвастался своими богатствами.

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А в октябре в ночном клубе в Лас-Вегасе Флойд встретился с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. Британский скандалист подписал фото "Dream team" (команда мечты).

Смотрите, что говорила о возможном возвращении Мейвезера бывшая чемпионка мира по боксу украинка Алина Шатерникова.

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