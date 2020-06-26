Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Легендарный боксер из Зала славы заразился коронавирусом

26 июня, 09:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксера положили в больницу для профилактики - он имеет проблемы с легкими

Легендарный чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Роберто Дуран заразился коронавирусом. Об этом сообщил сын знаменитого боксера Робин на своей странице в Instagram. Сейчас 69-летний ветеран бокса находится в одной из больниц Панама-Сити.

"Только что получили тесты моего отца, и мы, как семья, должны сообщить вам правдивую информацию. Слава Богу, у него нет симптомов, кроме простуды. Он не находится в реанимации и не подключен к системе вентиляции легких, он все еще находится под наблюдением. Мы только что поговорили с доктором, и он сказал нам, что с легкими все в порядке и нет признаков для тревоги", – сообщил Робин.

INSTAGRAM
Реклама

В профилактических целях Дуран был доставлен в больницу, так как в результате несчастного случая 19 лет назад Роберто повредил одно из легких, и оно не работает на 100%, а коронавирус поражает как раз дыхательную систему.

За свою карьеру Дуран одержал 103 победы, (70 – нокаутом) и потерпел 16 поражений. В разное время он владел титулами чемпиона в легкой, полусредней, первой средней и средней весовых категориях. В 2007 году панамец введен в Зал боксерской славы.

Ранее мы писали, что бой за титул WBO отменен из-за коронавируса. Американский боксер Джеймел Херринг заразился коронавирусом накануне защиты титула.

Накануне в боксе при пустом зале определили первого чемпиона мира времен коронавируса. Первая же защита чемпионского пояса Молиной оказалась неудачной. Джошуа Франко одержал победу единогласным решением судей.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс коронавирус Роберто Дуран

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Боксеру Усику сделали лохматый сюрприз – спортсмену новый друг пришелся по душе
Боксеру Усику сделали лохматый сюрприз – спортсмену новый друг пришелся по душеБокс
Хладнокровный: Владимир Кличко в трусах и шапке показал фото, от которого мурашки по коже
Хладнокровный: Владимир Кличко в трусах и шапке показал фото, от которого мурашки по кожеБокс
"Из-за коронавируса запланированный бой сдвинулся": когда вернется в ринг небитый украинский боксерБокс
Ломаченко круто опустили в новом рейтинге лучших боксеров мира
Ломаченко круто опустили в новом рейтинге лучших боксеров мираБокс
А вы и не знали! Скромный чемпион побил рекорд
А вы и не знали! Скромный чемпион побил рекорд "золотого" Флойда Мейвезера и ушел непобежденнымБокс
В Англии заговорили о завершении карьеры Усика: появилось заявление промоутера
В Англии заговорили о завершении карьеры Усика: появилось заявление промоутераБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять