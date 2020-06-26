Легендарный боксер из Зала славы заразился коронавирусом

Боксера положили в больницу для профилактики - он имеет проблемы с легкими

Легендарный чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Роберто Дуран заразился коронавирусом. Об этом сообщил сын знаменитого боксера Робин на своей странице в Instagram. Сейчас 69-летний ветеран бокса находится в одной из больниц Панама-Сити.

"Только что получили тесты моего отца, и мы, как семья, должны сообщить вам правдивую информацию. Слава Богу, у него нет симптомов, кроме простуды. Он не находится в реанимации и не подключен к системе вентиляции легких, он все еще находится под наблюдением. Мы только что поговорили с доктором, и он сказал нам, что с легкими все в порядке и нет признаков для тревоги", – сообщил Робин.

INSTAGRAM

Реклама

В профилактических целях Дуран был доставлен в больницу, так как в результате несчастного случая 19 лет назад Роберто повредил одно из легких, и оно не работает на 100%, а коронавирус поражает как раз дыхательную систему.

За свою карьеру Дуран одержал 103 победы, (70 – нокаутом) и потерпел 16 поражений. В разное время он владел титулами чемпиона в легкой, полусредней, первой средней и средней весовых категориях. В 2007 году панамец введен в Зал боксерской славы.

Ранее мы писали, что бой за титул WBO отменен из-за коронавируса. Американский боксер Джеймел Херринг заразился коронавирусом накануне защиты титула.

Накануне в боксе при пустом зале определили первого чемпиона мира времен коронавируса. Первая же защита чемпионского пояса Молиной оказалась неудачной. Джошуа Франко одержал победу единогласным решением судей.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама