Легендарный боксер Майк Тайсон в Киеве: американцу вручили копию булавы Богдана Хмельницкого

"Железный Майк" посетил нашу столицу, заявил, что не знает "этого парня" Александра Усика и вспомнил о второй маме – украинке

Майк Тайсон в Киеве. Фото Parimatch.

Легенда бокса Майк Тайсон снова в Киеве! Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе приехал в Украину, поделился своими планами, ценностями и мнением насчет украинских боксеров. А также намекнул, что не прочь увидеться с братьями Кличко, но пока от них ничего не слышал.

Во время пресс-конференции Майку рассказали о том, что в Украине играет в футбол его тезка – Тайсон – и поинтересовались, сможет ли он отгадать своего однофамильца, выбрав одно из трех фото. Американец, даже не имеющий понятия, о ком речь, угадал с первого раза.

Но и о боксерах, конечно, вспомнили. Лучшим Тайсон однозначно считает Василия Ломаченко. А вот с Александром Усиком, рвущимся в супертяжелый вес, где раньше правил сам Тайсон, получилось неловко. "Я не знаю этого парня", – удивил боксер. Номер один в супертяжах для него – Деонтей Уайлдер.

Ранее Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим в мире:

"Железный Майк" также рассказал, что до сих пор занимается спортом по полтора часа в день и вернулся к веганству. "Когда я перестал быть веганом после шести лет, я так разжирел, что чуть не умер. Я даже пос*ать не мог, я не мог дышать, я не мог заниматься любовью с моей женой. И я решил, что лучше умру от голода, чем от ожирения. Что я ем сейчас? Ни черта! Траву, орехи, миндальное молоко. Еда – это наркотик".

Кстати, о наркотиках тоже поговорили. Ведь у Тайсона есть целый марихуанный бизнес и сейчас он работает над созданием каннабисного курорта. Боксер считает, что это восьмое чудо света и напоминает, что марихуана полезна, ведь имеет медицинские свойства и в свое время помогла ему справиться со спортивными травмами. "Мои клиенты – самые сознательные люди в мире", – уверен Майк.

А когда вспомнили о его второй маме, украинке Камилле Эволд, гражданской жене его тренера Каса Д’Амато, которая практически его воспитала, на боксера нахлынули чувства. "Для нее было важно, чтобы у меня было убрано в комнате, чтобы уважительно общался с людьми, – вспоминал Тайсон. – Она научила меня дисциплине. Когда Кас умер, я уже был состоявшимся боксером: я не обязан был мыть посуду или подметать пол. Но я знал, что мне нужно заботиться о себе самому. Вот чему я научился у Камиллы – независимости".

А по окончанию встречи Майку сделали подарок по случаю его дня рождения: накануне, 30 июня, боксеру исполнилось 53. Легенде вручили копию булавы гетмана Богдана Хмельницкого!





Несколько лет назад Майк Тайсон попал на "камеру поцелуев":

Ранее Майк Тайсон сделал откровенное признание: "Был членом банды и стрелял в людей". По словам Тайсона, молодежь не видит надежду на светлое будущее, поэтому выбирает криминальный путь жизни.

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