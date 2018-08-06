Легендарный боксер Мэнни Пакьяо едет в Киев

Чемпион мира в восьми весовых категориях прилетит в столицу Украины для участия в Конгрессе WBC

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо приедет в Киев на Конгресс WBC. 39-летний филиппинец, первый и на данный момент единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, один из лучших бойцов в истории профессионального бокса Мэнни Пакьяо подтвердил свое участие в 56-м Конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве. Об этом украинскому оргкомитету конвенции рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.

Ранее свое участие в киевском Конгрессе WBC подтвердили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. А также потенциальный соперник нашего Александра Усика – британец Тони Белью, мексиканец Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу и другие легендарные боксеры прошлого.

Напомним, в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал "Вечный" чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что в середине июля Мэнни Пакьяо вернулся на ринг и нокаутировал Лукаса Матиссе.