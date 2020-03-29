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Легендарный боксер Мэнни Пакьяо ушел на самоизоляцию после общения с больным сенатором

29 марта, 13:31

Елена Павлова

Филиппинец уже прошел экспресс-тест на коронавирус

Чемпион мира WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо во время карантина из-за пандемии коронавируса ушел на самоизоляцию. Филиппинец, выполняя обязанности сенатора на родине, контактировал с другим представителем сената, у которого недавно диагностировали коронавирус. Поэтому легендарный боксер решил уйти на карантин, а вместе с ним это сделала и вся его семья.

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Известно, что Пакьяо уже прошел экспресс-тест, показавший отрицательный результат. Тем не менее Мэнни проведет тестирование еще раз, если у него или членов его семьи начнут проявляться симптомы заболевания. При этом боксер подчеркнул, что на данный момент в его стране есть люди, которые нуждаются в тестировании больше, чем он, поэтому он не станет злоупотреблять использованием экспресс-тестов.

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Ранее мы сообщали, что Пакьяо спасает свою страну от мародерства и не боится умереть от коронавируса.

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"Если не будем помогать бездомным, то можем столкнуться с мародерством. Не боюсь умереть от заражения коронавирусом. Если ты лидер, то должен быть на передовой. Должен вести за собой людей и давать им понять, что остаешься с ними. Я рос в бедности и понимаю, что чувствуют люди", – приводит слова Пакьяо BoxingScene

Отметим, что на сегодняшний день на Филиппинах зарегистрировано 1418 случаев инфицирования коронавирусом, из них 71 – смертельный.

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тест боксер сенатор Мэнни Пакьяо коронавирус самоизоляция

Источник: BoxingScene

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