Легендарный чемпион мира по боксу рассказал, при каком условии Джошуа сможет победить Фьюри

После победы Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером в минувшие выходные самым ожидаемым боем в мире бокса считают встречу "Цыганского короля" с другим британским супертяжем – Энтони Джошуа. Вместе они владеют четырьмя поясами самых престижных организаций. Пока же Энтони занят другим поединком. Мы писали, что Джошуа и Пулев назвали дату и место чемпионского боя.

Тем временем свое мнение о возможном будущем объединительном поединке между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом IBF, WBO и WBA Джошуа высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях американец Рой Джонс:

"Будет очень тяжелый бой. Все будет зависеть от того, каким на него выйдет Тайсон Фьюри. Стоит надеяться, что у него все еще есть чувство страха. Надеюсь, Фьюри меня услышит и не повторит ошибки, сделанной после поединка с Владимиром Кличко. Если Тайсон повторит эту ошибку, то Джошуа побьет его. Опять же, если Тайсон выйдет на бой с настроем на победу, который у него был в поединке с Деонтеем Уайлдером, то это будет очень тяжелый вечер для Джошуа".

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