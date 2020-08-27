Легендарный Пакьяо проведет один-два боя до того, как стать президентом Филиппин

Тренер чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Фредди Роуч рассказал, когда легендарный филиппинец вернется в ринг и собирается ли он завершить карьеру. Напомним, что на данный момент Роуч готовит к чемпионскому бою с Рамиресом украинца Виктора Постола и уже вылетел с ним на поединок в Лас-Вегас.

"Он не будет драться в этом году. Но если это закончится (пандемия – Ред.), хотя я не уверен, потому что все только ухудшается, а не становится лучше... Но я думаю, что Мэнни подерется еще один или два раза до того, как станет президентом своей страны. Тогда он уйдет на пенсию", – сказал Роуч Boxing Scene.

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Мэнни Пакьяо / Фото: AFP

Напомним, что Пакьяо ведет активную политическую деятельность с 2007 года. На данный момент он занимает должность председателя спортивного комитета сената Филиппин. Однако в июне стало известно, что знаменитый боксер идет в президенты. Об этом сообщил бывший промоутер спортсмена Боб Арум.

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Отметим, что 41-летний Мэнни Пакьяо – первый и до настоящего времени единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, в которых он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, еще два боя завершились вничью. Мы также сообщали, что легендарный боксер Пакьяо спасает свою страну от мародерства.

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