Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Легендарный Пакьяо проведет один-два боя до того, как стать президентом Филиппин

27 августа, 18:07

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер чемпиона WBA Фредди Роуч рассказал, когда Мэнни вернется в ринг

Тренер чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Фредди Роуч рассказал, когда легендарный филиппинец вернется в ринг и собирается ли он завершить карьеру. Напомним, что на данный момент Роуч готовит к чемпионскому бою с Рамиресом украинца Виктора Постола и уже вылетел с ним на поединок в Лас-Вегас.

"Он не будет драться в этом году. Но если это закончится (пандемия – Ред.), хотя я не уверен, потому что все только ухудшается, а не становится лучше... Но я думаю, что Мэнни подерется еще один или два раза до того, как станет президентом своей страны. Тогда он уйдет на пенсию", – сказал Роуч Boxing Scene.

Реклама

Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо / Фото: AFP

Напомним, что Пакьяо ведет активную политическую деятельность с 2007 года. На данный момент он занимает должность председателя спортивного комитета сената Филиппин. Однако в июне стало известно, что знаменитый боксер идет в президенты. Об этом сообщил бывший промоутер спортсмена Боб Арум.

Читайте также: С легендой за компанию: украинский боксер пробежался в США с Мэнни Пакьяо, надев футболку с его фото

Реклама

Отметим, что 41-летний Мэнни Пакьяо – первый и до настоящего времени единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, в которых он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, еще два боя завершились вничью. Мы также сообщали, что легендарный боксер Пакьяо спасает свою страну от мародерства.

Смотрите также, как Владимир Кличко готовит Эвандера Холифилда к возвращению в ринг

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Филиппины президент боксер Мэнни Пакьяо завершение карьеры
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Улетел за канаты ринга: Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта (видео)
Улетел за канаты ринга: Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта (видео)Бокс
Поветкин – Уайт: онлайн боя в
Поветкин – Уайт: онлайн боя в "Бойцовском саду"Бокс
Ломаченко и Усик по-разному отреагировали на День Независимости, Кличко поддержал крымчанина
Ломаченко и Усик по-разному отреагировали на День Независимости, Кличко поддержал крымчанинаБокс
Сын легендарного Кости Цзю уничтожил экс-чемпиона мира, побеждавшего Пакьяо
Сын легендарного Кости Цзю уничтожил экс-чемпиона мира, побеждавшего ПакьяоБокс
Поветкин – Уайт: где смотреть первый большой бой супертяжей после карантина
Поветкин – Уайт: где смотреть первый большой бой супертяжей после карантинаБокс
Лучшему боксеру мира предлагают 40 миллионов долларов за бой с Головкиным
Лучшему боксеру мира предлагают 40 миллионов долларов за бой с ГоловкинымБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять