Легенду ММА избили в Вашингтоне: видео крушения Оверима в бою с брутальным нокаутером из Суринама

Розенштруйк vs Оверим / Фото: Reuters

В Вашингтоне (округ Колумбия) состоялся главный поединок престижного турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7, в котором легенда ММА нидерландец Алистар Оверим по прозвищу "Разрушитель" ступил в октагон против грозного нокаутера из Суринама – Жаирзиньо "Большого мальчика" Розенструйка.

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Полное видео боя Розенструйк – Оверим

Бойцы начали бой с осторожной разведки. Розенструйк изредка постреливал лоукиками и пробивал джеб. Оверим же обрабатывал суринамца локтями и не стремился размениваться с соперником ударами, при малейшей возможности сближаясь и подпирая оппонента к сетке.

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Развязка поединка произошла на последней минуте пятого раунда, когда Розенструйк смог подловить уставшего Оверима левым апперкотом, а затем выбросить вдогонку тяжеленный оверхэнд, от которого Алистар повалился спиной на сетку. От последнего удара у нидерландца лопнула верхняя губа и рефери, увидев это, тут же вмешался, чтобы остановить схватку, невзирая на то, что Алистар был готов продолжать.

Таким образом была зафиксирона победа Жаирзиньо Розенструйка нокаутом. "Разрушитель" Алистар Оверим – повержен.

Отметим, что накануне в Саудовской Аравии состоялся вечер профессионального бокса. Джошуа одолел по очкам толстяка Руиса,вернув себе титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Британцу присудили победу со счетом 118:110, 118:110, 119:109.

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