Лэнь забросил тысячный трехочковый "Атланты": видео броска украинского гиганта

Наш центровой продолжает феерить в НБА – в матче с "Сан-Антонио" украинец набрал 21 очко

Лэнь (слева) провел один из лучших матчей в сезоне. Фото: AFP

Лэнь забросил тысячный трехочковый "Атланты": видео броска украинского гиганта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf1/ba5/5c7cf1ba549e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf1/ba5/5c7cf1ba549e2.jpg 2019-04-03T11:54:00+03:00 Бокс Наш центровой продолжает феерить в НБА - в матче с "Сан-Антонио" украинец набрал 21 очко

Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень весьма удачно отыграл матч против "Сан-Антонио Сперс" (111:117) в рамках регулярного чемпионата НБА. Украинец провел на площадке 28 минут, за которые набрал 21 очко (3/6 двухочковых, 4/5 трехочковых, 3/6 штрафных), сделал 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и допустил 3 фола.

Примечательно, что "Атланта" стала одной из восьми команд в истории НБА, которые реализовали 1000 и более трехочковых бросков за один сезон. Причем именно Алекс Лень в матче с "Сан-Антонио" исполнил 1000-й трехочковый своей команды в сезоне. Глаз-алмаз!

Интересно, что лишь три года назад "Голден Стэйт" стал первой командой, которая достигла этой отметки.

Как сообщалось ранее, украинец Алекс Лэнь показал, за что ему платят 4 миллиона долларов. Украинец повторил личный рекорд по количеству точных трехочковых бросков за одну четверть. В поединке против "Нового Орлеана" Лэнь забросил 3 дальних броска за четверть.

Также сообщалось, что легендарный Леброн Джеймс больше не сыграет в этом сезоне. Его команда досрочно потеряла шансы пробиться в плей-офф НБА.

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