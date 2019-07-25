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"Лети высоко, великий воин": первое заявление боксера, от ударов которого умер Максим Дадашев

25 июля, 12:08

Представитель пуэрториканского боксера Субриэля Матиаса заявил, что тот пытался отказаться от гонорара за бой с россиянином

Максим Дадашев vs Субриэль Матиас
Максим Дадашев vs Субриэль Матиас. Фото: Getty Images

Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас прокомментировал смерть россиянина Максима Дадашева. После боя с Матиасом Дадашев оказался в больнице, где врачи установили у него отек мозга и провели трепанацию черепа. Однако спасти его не удалось и через несколько дней спортсмен скончался.

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"Никто не готов умирать, когда идет к своим мечтам и целям. Мы выходим на ринг, думая о благополучии своих семей, и не представляя, как все обернется на ринге. Лети высоко, великий воин. Только бог знает причины всех событий. Я всегда буду тебя уважать. Покойся с миром, Максим Дадашев", – говорится в заявлении Матиаса для NBC News.

Представитель Матиаса Фернандо Газтамбиде заявил, что боксер также пытался отказаться от гонорара за бой.

Напомним, что после после боя, остановленного его тренером в 11 раунде из-за опасения за жизнь спортсмена, боксера увезли в больницу. Там у него обнаружили кровоизлияние в мозг. Доктора сделали трепанацию черепа, после чего дали неприятный, но не фатальный прогноз, что боксер пробудет в медицинском заведении еще несколько месяцев. Через три дня Дадашев скончался от остановки сердца.

Ранее в марте в аварии погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко:


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