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Лидеры сборной Украины по боксу не поедут на чемпионат мира в Россию

Сегодня, 21:52

Боксеры смогут посетить соревнования только за собственный счет

Сборная Украины по боксу

Сборная Украины по боксу / Фото: Федерация бокса Украины

Лидеры сборной Украины по боксу не будут выступать в чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге, об рассказал руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко. 20-й чемпионат мира по боксу пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.

"Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, – точно принимать участие в России не будут", – отметил Подаваленко.

Но он добавил, что что, если найдутся спортсмены, которые захотят поехать на ЧМ за свой счет, они вправе это сделать.

Также он отметил, что Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург.

"Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира отправлять не планирует", – сказал также Подаваленко.

Ранее мы писали, что сборная Украины по боксу обставила Россию на грузинском ринге. Наш Александр Хижняк не только взял "золото", но и был признан лучшим боксером соревнований.

Напомним, что сборную Украины по боксу к Олимпиаде будет готовить тренер, обставивший нас на ЧМ. До этого Леонид Лоивский выиграл Исламские игры с Азербайджаном.

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Источник: Интерфакс

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