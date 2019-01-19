Линарес, отправивший Ломаченко в нокдаун, проиграл бой в первом же раунде
Линарес - Пабло Сезар Кано видео нокдауна и нокаута в первом раунде
Венесуэльский боксер Хорхе Линарес, который в прошлом году отправил в нокдаун Василия Ломаченко, в Нью-Йорке уступил представителю Мексики Пабло Сезару Кано. Уже в первом раунде 29-летний Кано трижды послал экс-чемпиона мира в трех весовых категориях на настил ринга. Рефери был вынужден вмешаться и остановить добивание.
Для Пабло Сезара Кано эта победа стала 32-й на профессиональном ринге при семи поражениях.
Напомним, что WBA назвала лучшим боем года тот, в котором Ломаченко оказался в нокдауне. Украинец победил Линареса нокаутом в 10-м раунде и стал обладателем титула WBA.
После поражения украинцу Линарес сменил весовую категорию и победил Абнера Котто нокаутом в третьем раунде. Линарес отправил соперника в нокдаун во втором раунде, затем еще раз в третьем. Во время очередной атаки Линареса оба боксера оказались на полу, и когда они поднялись, рефери решил, что Котто больше не может продолжать бой, и остановил поединок.
Напомним, что сегодня ночью в США состоится бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Накануне стало известно, что Пакьяо заработает за бой с Бронером в четыре раза больше, чем его соперник.
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