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Линарес, отправивший Ломаченко в нокдаун, проиграл бой в первом же раунде

Сегодня, 12:02

Линарес - Пабло Сезар Кано видео нокдауна и нокаута в первом раунде

Хорхе Линарес
Хорхе Линарес. Фото: AFP
Линарес, отправивший Ломаченко в нокдаун, проиграл бой в первом же раунде //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/2c3/5c42f52c3f253.png //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/2c3/5c42f52c3f253.png Бокс Линарес - Пабло Сезар Кано видео нокдауна и нокаута в первом раунде

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес, который в прошлом году отправил в нокдаун Василия Ломаченко, в Нью-Йорке уступил представителю Мексики Пабло Сезару Кано. Уже в первом раунде 29-летний Кано трижды послал экс-чемпиона мира в трех весовых категориях на настил ринга. Рефери был вынужден вмешаться и остановить добивание.

Для Пабло Сезара Кано эта победа стала 32-й на профессиональном ринге при семи поражениях.

Напомним, что WBA назвала лучшим боем года тот, в котором Ломаченко оказался в нокдауне. Украинец победил Линареса нокаутом в 10-м раунде и стал обладателем титула WBA.

После поражения украинцу Линарес сменил весовую категорию и победил Абнера Котто нокаутом в третьем раунде. Линарес отправил соперника в нокдаун во втором раунде, затем еще раз в третьем. Во время очередной атаки Линареса оба боксера оказались на полу, и когда они поднялись, рефери решил, что Котто больше не может продолжать бой, и остановил поединок.

Напомним, что сегодня ночью в США состоится бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Накануне стало известно, что Пакьяо заработает за бой с Бронером в четыре раза больше, чем его соперник.

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Источник:

Советский спорт

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