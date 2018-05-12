Линарес первым отвел глаза: Ломаченко выиграл дуэль взглядов перед боем

Сегодня, 09:57

Боксеры встретились лицом к лицу накануне боя


После процедуры взвешивания Василий Ломаченко – Хорхе Линарес чемпион мира по версии WBO в полулегком весе и чемпион мира по версии WBA в легком весе провели традиционную дуэль взглядов. Линарес, хоть и выше нашего боксера, не смог выдержать напряжение и первым отвел глаза. Напомним, что этот бой будет первым для Ломаченко в новой весовой категории.

Ломаченко не знает, как будет выглядеть в новом весе, так как для него комфортным явлется более легкая категория. Тем не менее, он не боится новых вызовов, так как хочет вписать свое имя в историю бокса. 

А еще украинец считает своего соперника одним из лучших боксеров в дивизионе, поэтому победить его будет непросто.

Бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом пройдет 12 мая в Нью-Йорке. Ранее мы рассказывали, что собой представляет соперник украинца. Хорхе Линарес - золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины. Интересно, что Хорхе женат на модели по имени Мишель, которая и сама немного боксирует. Пару лет назад девушка призналась, что является поклонницей Ломаченко.

Также был представлен особый пояс IBF для боя Ломаченко – Линарес. Подобные пояса делают для определенных исторических боев, чтобы ознаменовать битву лучшего с лучшим.

Василий Ломаченко обратился к болельщикам накануне боя с Хорхе Линаресом
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Сегодня|Спорт

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