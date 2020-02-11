Лома закроет весну в главном событии вечера на PPV: новая информация о дате боя с Лопесом

Василий Ломаченко - Теофимо Лопес / Фото: Instagram

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Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко встретится с чемпионом IBF американцем Теофимо Лопесом ориентировочно 30 мая. Об этом сообщил журналист The Athletic Майк Коппинджер в своем Twitter. Ранее мы писали, что бой украинца с Теофимо Лопесом сдвигают уже в третий раз.

"Источники: объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом запланирован на 30 мая. Но дату поединка еще не утвердили окончательно. Скорее всего, бой покажут на ESPN PPV, а не на ESPN+. Ломаченко никогда не боксировал в США в главном событии вечера на PPV, это будет его самый крупный поединок", – написал Коппинджер.

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Некоторые эксперты считают, что Лопесу еще рано драться с Ломаченко. Но Теофимо с этим не согласен.

"Послушайте, я так или иначе собираюсь стать большой звездой. Но единственная разница в том, что противостояние с Ломаченко поднимет меня на вершину еще быстрее. Вот и все", – говорит Лопес.

Как уже сообщалось, Ломаченко готов сразиться с Лопесом в необычном месте. По словам менеджера украинца Эгиса Климаса, Василий согласен драться со своим будущим соперником где угодно, даже в его спальне.

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Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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