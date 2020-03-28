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"Ломаченко должен с ним подраться": Майк Тайсон назвал самый интересный для себя бой в боксе

28 марта, 18:12

Богдан Юрков

Знаменитый американский супертяж выразил восхищение Ломой и призвал его выйти на ринг против "Танка"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе легендарный Майк Тайсон рассказал, что впечатлен чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко и ждет не дождется его противостояния с непобедимым американцем Джервонтой Дэвисом по прозвищу "Танк".

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"Мой любимый боксер прямо сейчас? Меня впечатляет Василий Ломаченко. Это парень из Украины, знаете? Слышали о таком? Он мне нравится. А еще мне нравится Джервонта Дэвис. Эти двое должны обязательно подраться друг с другом. Это был бы прекраснейший из боев, который только можно представить", – заявил Майк Тайсон.

Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис

Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

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Напомним, 30 мая в Нью-Йорке Василий Ломаченко должен был бы провести объединительный бой против обладателя титула IBF – американца гондурасского происхождения Теофимо Лопеса, однако этот поединок перенесли из-за пандемии коронавируса. Не исключено, бой Ломаченко – Лопес состоится летом.

Смотрите, как Ломаченко чествовали до пандемии коронавируса:

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Василий Ломаченко Майк Тайсон Джервонта Дэвис

Источник: Сегодня|Спорт

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