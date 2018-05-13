Ломаченко – гордость страны: реакция на победу боксера известных украинских спортсменов

Усик, Беленюк и другие украинские спортсмены отреагировали на победу Ломаченко над Линаресом

Сегодня ранним утром украинский боксер Василий Ломаченко победил Хорхе Линареса и завоевал титул чемпиона мира WBA в легком весе. В шестом раунде украинец впервые в карьере побывал в нокдауне, но уже в десятом сам отправил соперника на настил ринга. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес доступно на нашем сайте.

На очередную победу украинского боксера отреагировали не только многочисленные болельщики, но и знаменитые отечественные спортсмены.

Одним из первых Ломаченко поздравил его близкий друг и кум чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе Александр Усик. Он присутствовал на поединке и сфотографировался с Василием сразу после боя

"Поздравляю, брат мой. Команда Ломаченко лучшая из лучших", – подписал свой снимок на фоне украинского флага в Instagram боксер.

С помощью соцсетей с завоеванием очередного титула Ломаченко поздравил серебряный призер Олимпиады-2016 борец Жан Беленюк.

"Поздравляю Васю Ломаченко с убедительной победой в новой для себя весовой категории! И конечно же его папу-тренера, Анатолия Николаевича, с таким сыном. Ваш звездный тандем – гордость нашей страны! Спасибо за победы", – написал Беленюк.

Короткое поздравление в своем twitter в адрес украинского боксера оставила четвертая ракетка мира Элина Свитолина.

"Василий Ломаченко – великий чемпион. Поздравляю с очередной победой", – написала теннисистка.

Не остался в стороне и "временный" чемпион по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик. Он последовал примеру своих соотечественников и оставил поздравления в соцсети.

"Поздравления моему другу Василию Ломаченко с великолепным боем и завоеванием титула в новой весовой категории", – написал Гвоздик в Instagram.

Команда Ломаченко уже начала переговоры со следующим соперником, хотя промоутер Боб Арум признался, что тяжело организовать поединок с чемпионом по версии WBC Майки Гарсией. Победа над Линаресо позволила Ломаченко выйти на второе место в списке лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории, несмотря на нокдаун. Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом, доступно на нашем сайте.