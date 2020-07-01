Ломаченко готов драться даже без зрителей: только дайте ему соперника

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко должен провести поединок против обладателя титула IBF американца Теофимо Лопеса 19 сентября со зрителями или без. Об этом в интервью сайту ESPN рассказал глава Top Rank Боб Арум.

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Боксеры изначально должны были встретиться 30 мая в Лос-Вегаса, однако поединок пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Арум рассказал, что говорил с обеими боксерами и они заявили,что не хотят проводить промежуточные бои. Поэтому готовы выйти на ринг даже без зрителей. Также эту информацию подтвердил менеджер украинца Эгис Климас.

Ранее мы писали, что Ломаченко круто опустили в новом рейтинге лучших боксеров мира. Если еще в марте портал Boxrec ставил Хайтека на пятую строчку, то в обновленной табели о рангах украинский чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе – лишь девятый.

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