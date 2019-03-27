"Ломаченко готов драться с Кроллой хоть сейчас": заявление менеджера Васи

Украинскому чемпиону уже готовят нового соперника после боя с британцем – Васю ждет Майки Гарсия

Ломаченко vs Кролла. Фото: Instagram

"Ломаченко готов драться с Кроллой хоть сейчас": заявление менеджера Васи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bf8/273/5c8bf8273549d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bf8/273/5c8bf8273549d.png 2019-03-27T16:08:00+02:00 Бокс Украинскому чемпиону уже готовят нового соперника после боя с британцем - Васю ждет Майки Гарсия

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Василия Ломаченко (12-1, 9 КО), поделился мнением о возможности организации боя украинца против обладателя титула WBC Майки Гарсии (39-1, 30 КО) и готовности Васи к самому ближайшему поединку.

Напомним, уже 12 апреля Ломаченко будет защищать в Лос-Анджелесе свои титулы в поединке против британца Энтони Кроллы, пообещавшего "шокировать мир и уйти".

"Как проходит лагерь Василия Ломаченко? Очень хорошо, он может драться уже сегодня вечером. Ему не надо тренироваться еще три недели", – заявил менеджер украинца Эгис Климас.

C кем Ломаченко встретиться после Кроллы? На этот вопрос менеджер Василия ответил следующим образом: "Я бы хотел, чтобы с Майки Гарсией. Что для этого нужно? Просто подписать контракт. Нам нужно обсудить и услышать, что хочет Майки, что хочет Лома, может ли промоутер это все обеспечить. Я не знаю, есть ли у Майки какие-либо контракты, я не знаю, где он может проводить бои. Впереди еще много движений до этого боя".

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум сообщил, что бой Ломаченко – Гарсия состоится: "Но пусть Майки и не мечтает о половине выручки за поединок".

Также сообщалось, что "Маминькин сынок" из США назвал имя боксера, способного победить Ломаченко.

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